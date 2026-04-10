Roma-Pisa 3-0: la tripletta di Malen trascina i giallorossi

Roma, Champions ancora possibile. La formazione di Gian Piero Gasperini batte i toscani all’Olimpico e resta in scia per un posto in Champions League.

Serie A, la Roma Supera il Pisa 3-0: decisiva la tripletta di Malen

L’anticipo della 32esma giornata del campionato di Serie A si conclude con la netta vittoria della Roma, che supera il Pisa con per 3-0. L’incontro è stato deciso dall’attaccante olandese Donyell Malen, autore di una prestazione maiuscola e di una tripletta. Grazie a questo successo, la formazione capitolina aggancia temporaneamente la Juventus al 5o posto in classifica, portandosi a una sola lunghezza di distanza dal Como, in attesa dell’esito dei restanti incontri previsti nel turno di campionato.

Roma-Pisa: la sintesi della gara

Nel primo tempo l’equilibrio tattico della gara si spezza già al terzo minuto di gioco. Un lancio in profondità di N’Dicka sorprende la retroguardia toscana. L’errore di Caracciolo favorisce l’inserimento di Malen, che si invola indisturbato verso la porta avversaria e sblocca il risultato. Nonostante lo svantaggio, la squadra ospite mantiene un assetto ordinato e sfiora il pareggio con una deviazione ravvicinata di Tramoni dopo un bel traversone di Moreo. L’attaccante trova la provvidenziale e reattiva opposizione del portiere Svilar. La fase centrale del primo tempo procede senza sussulti fino al quarantesimo, quando Pellegrini colpisce l’incrocio dei pali su calcio di punizione. Soltanto tre minuti più tardi, un’azione corale ben orchestrata permette a Rensch di servire un assist preciso per il raddoppiodi Malen, l’olandese realizza implacabilmente da distanza ravvicinata.

La ripresa si apre con un cambio obbligato per la squadra di casa, El Shaarawy subentra all’infortunato Pellegrini. Il Pisa costruisce un’immediata e nitida occasione per riaprire la gara con Hojholt, il quale riesce a eludere la linea difensiva avversaria, fallendo tuttavia a tu per tu con Svilar, abilissimo a respingere il tiro. Scampato il pericolo, la Roma archivia definitivamente la pratica. Sull’imbucata centrale di Soulè, Malen controlla la sfera e trafigge il portiere Semper con precisione, firmando la sua terza rete personale. Nel finale la Roma controlla ed è Durosinmi ad avere l’occasione per il gol della “bandiera”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it