Roma, futuro incerto per Gasperini: possibile ritorno di De Rossi

Tensione con la dirigenza dopo le parole di Ranieri. I Friedkin valutano alternative per la panchina giallorossa.

Vittoria col Pisa ma clima teso

La AS Roma resta in corsa per un posto in Champions League dopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa, ma il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa appare tutt’altro che certo.

Alla base delle tensioni ci sarebbe un rapporto complicato con la dirigenza, ulteriormente inasprito dalle dichiarazioni rilasciate nel prepartita dell’Olimpico da Claudio Ranieri, senior advisor della famiglia Friedkin.

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Le parole di Ranieri accendono il caso

Ranieri ha voluto chiarire alcune dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Atalanta sul mercato, sottolineando come tutte le operazioni, sia estive che invernali, siano state condivise con Gasperini. Inoltre, ha evidenziato come l’allenatore non fosse la prima scelta della società per la panchina romanista.

Le parole del dirigente hanno alimentato il dibattito nell’ambiente giallorosso, creando tensioni in una fase decisiva della stagione.

Ipotesi De Rossi per la panchina

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la proprietà starebbe valutando possibili alternative in vista della prossima stagione. Tra i nomi più caldi ci sarebbe quello di Daniele De Rossi, attualmente alla guida del Genoa.

L’ex capitano giallorosso potrebbe rappresentare una soluzione di forte impatto emotivo per la piazza, anche se resta da capire la sua disponibilità dopo l’esonero del settembre 2024.

Scenario aperto per l’estate

La permanenza di Gasperini resta dunque in bilico, con la società che valuta le possibili mosse per programmare il futuro tecnico del club.

Molto dipenderà dai risultati nelle ultime settimane di campionato e dalla qualificazione alla prossima Champions League.