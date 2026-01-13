Rinnovo Maignan, l’annuncio è ufficiale: festa a Milanello

Il Milan e Mike Maignan sono davvero a un passo dall’intesa per il rinnovo del contratto: le parole del ds Tare sono inequivocabili, ormai ci siamo.

Il Milan vuole sfruttare il mercato di gennaio per mettere a posto la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il primo colpo messo a segno da Igli Tare è Niclas Fullkrug, centravanti di grande esperienza con caratteristiche che finora mancavano al reparto offensivo rossonero. Il direttore sportivo del Diavolo non si fermerà qui: l’intenzione è quella di regalare ad Allegri anche un difensore (sempre in piedi la possibilità di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek) e non è detto che non arrivi anche qualche altro rinforzo.

Tuttavia il mese di gennaio può essere anche quello decisivo per il rinnovo di Mike Maignan. Per il tecnico livornese potrebbe trattarsi all’incirca di un nuovo ‘acquisto’, dato che fino a qualche settimana fa le indiscrezioni parlavano di un addio ormai alle porte tra Maignan e il Milan. Invece ora lo scenario è completamente cambiato: l’offerta del club di via Aldo Rossi si è avvicinata molto alle richieste di Magic Mike e del suo entourage, pertanto la probabilità che si arrivi alla fumata bianca già entro gennaio è molto elevata.

D’altronde le parole pronunciate da Tare prima della sfida del Franchi contro la Fiorentina (poi pareggiata 1-1 dai rossoneri) sembrano andare proprio in questa direzione. “Il rapporto con Maignan è straordinario, a lui piace il progetto Milan“, ha detto Tare ai microfoni, lasciando intendere che il portiere francese è ormai convinto a proseguire il suo percorso a Milanello.

Maignan resta al Milan, è fatta: le parole di Tare sono chiarissime

Sempre Tare fa però capire che servirà ancora un po’ di tempo prima di ufficializzare il rinnovo dell’ex Lille. “Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po’ – le parole del ds – Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, sarebbe una pedina importante per questa squadra per il progetto futuro“.

Nelle scorse ore è spuntata anche una possibile data, ovvero il 25 gennaio: in realtà il Milan non ha fissato alcun termine, anche se la dirigenza farà di tutto per chiudere il discorso che riguarda il rinnovo di Maignan entro la fine di gennaio o al massimo nei primi giorni di febbraio.

Il numero uno transalpino rinnoverà fino al 2029 (con opzione fino al 2030) a una base fissa di 5,5 milioni: con i bonus si arriverebbe poi a circa 7 milioni di euro a stagione.