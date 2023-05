Rilasciate le Licenze UEFA a 17 società di Serie A, una di Serie B e a 7 club femminili

La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, visti il Manuale delle Licenze UEFA (Edizione 2022) e il Manuale delle Licenze UEFA Women’s Champions League (Edizione 2022), preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la licenza a 17 società di Serie A: Atalanta, Bologna, Cremonese, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona. Escluse Empoli, Lecce e Sampdoria, mentre il Parma è stata l’unica società di Serie B a rispettare i requisiti e ad ottenere il pass europeo. Per quanto concerne le squadre femminili, ci sono: Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Roma, Parma e Sassuolo.