Real Madrid, Florentino Perez rieletto presidente: guiderà il club fino al 2030

Florentino Perez ottiene un nuovo mandato alla guida del Real Madrid e resterà presidente fino al 2030. Il dirigente spagnolo, protagonista di una lunga era di successi alla Casa Blanca, ha superato lo sfidante Enrique Riquelme nelle prime elezioni presidenziali del club dal 2009.

Perez confermato alla guida dei Blancos

Il Real Madrid continuerà ad avere Florentino Perez come presidente. L’imprenditore spagnolo è stato rieletto nelle prime ore di oggi e inizierà ufficialmente il suo ottavo mandato alla guida del club madrileno.

Secondo le prime indicazioni emerse dopo lo scrutinio, Perez avrebbe ottenuto una percentuale di consensi compresa tra il 60 e il 70%, superando nettamente il rivale Enrique Riquelme, che ha riconosciuto la sconfitta ancor prima della pubblicazione dei risultati definitivi.

Per il dirigente settantanovenne si tratta dell’ennesima conferma dopo oltre due decenni al vertice del club.

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Una delle presidenze più vincenti della storia

La rielezione rafforza ulteriormente la posizione di Perez, protagonista di una delle gestioni più vincenti nella storia del calcio europeo.

Alla guida del Real Madrid tra il 2000 e il 2006 e poi nuovamente dal 2009, il presidente spagnolo ha contribuito alla conquista di numerosi trofei, compresi sette dei quindici titoli di Champions League presenti nella bacheca delle Merengues.

Le elezioni appena concluse erano le prime consultazioni presidenziali organizzate dal club dal 2009.

Campagna elettorale tra promesse e polemiche

La sfida con Enrique Riquelme è stata caratterizzata da diversi momenti di tensione e da un confronto acceso sulle prospettive future del club.

Nel corso della campagna elettorale non sono mancate promesse ambiziose da entrambe le parti, soprattutto sul fronte sportivo e societario.

Mourinho e il mercato tra gli obiettivi del nuovo mandato

Tra i temi più discussi durante la corsa alla presidenza figurano anche le strategie tecniche per il futuro.

Secondo quanto emerso durante la campagna elettorale, Perez dovrebbe annunciare nei prossimi giorni il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Inoltre erano stati indicati come possibili obiettivi di mercato il difensore francese Ibrahima Konaté e l’esterno olandese Denzel Dumfries.

Il presidente avrebbe inoltre manifestato l’intenzione di presentare un’offerta superiore ai 150 milioni di euro per un ulteriore grande acquisto.

Il tema dell’apertura del capitale

Uno dei punti più delicati del nuovo mandato riguarda il progetto di apertura del capitale sociale del club a un azionista di minoranza.

L’operazione rappresenterebbe un cambiamento significativo per il Real Madrid, storicamente controllato dai propri soci. La proposta dovrà comunque essere sottoposta all’approvazione di un’assemblea generale straordinaria, che dovrebbe essere convocata nei prossimi mesi.