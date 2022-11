Probabili formazioni Corea del Sud-Ghana: seconda giornata Mondiali Qatar 2022

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Ghana, match della seconda giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022. La compagine asiatica, dopo la buona prestazione fornita quattro anni fa con il clamoroso successo sulla Germania, vuole provare a spingersi ancora più avanti, magari raggiungendo i quarti di finale. A guidare la squadra ci sarà l’attaccante del Tottenham Son Heung-min. Dall’altra parte gli africani possono contare sulle qualità di uomini come Kudus dell’Ajax ed Inaki Williams dell’Athletic Bilbao: il passaggio del turno non sarà affatto semplice, ma la Nazionale ghanese proverà a giocarsi le proprie carte. La partita andrà in scena alle ore 14:00 di lunedì 28 novembre, chi avrà la meglio? Ecco di seguito le possibili scelte dei commissari tecnici di Corea del Sud e Ghana.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Ghana

Corea del Sud (4-4-2): Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Lee Kang-in, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Na Sang-ho; Son Heung-min, Hwang Hee-chan.

Ct: Gomes Bento.

Ghana (4-4-2): Ati Zigi; Odoi, Amartey, Lamptey, Dijku; Sulemana, Abdul, Partey, A. Ayew; I. Williams, Kudus.

Ct: Addo.