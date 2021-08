Probabili formazioni Cagliari-Spezia: prima giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Leonardo Semplici,- Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Cagliari-Spezia, match della prima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto alla Sardegna Arena per il debutto ufficiale in campionato delle due squadre. Fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 15 agosto, potrete seguire la gara su Dazn in diretta esclusiva. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

CAGLIARI – Spazio al 3-4-1-2 con Joao Pedro e Simeone sul fronte offensivo. Pereiro alle sue spalle.

SPEZIA – Verde, Colley e Gyasi nel tridente. Nikolaou, Erlic e Hristov pronti a partire in difesa nel possibile 3-4-3 studiato da Thiago Motta.

Le probabili formazioni

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro, Simeone

Ballottaggi: Simeone 60% – Pavoletti 40%

Indisponibili: Rog

Squalificati: –

Spezia (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Verde, Colley, Gyasi

Ballottaggi: Colley 55% – Nzola 45%

Indisponibili: Leo Sena

Squalificati: –