Playoff Mondiali, sarà Bosnia-Italia: quando si gioca e dove

L’Italia ha fatto il suo dovere contro l’Irlanda del Nord, ma ancora nulla è deciso per la qualificazione al Mondiale: ora c’è la Bosnia

La rete si è gonfiata per ben due volte e l’Italia ha vinto a Bergamo contro l’Irlanda del Nord con il risultato di 2-0. Non era un risultato scontato, soprattutto per via delle paranoie che sono sopraggiunte a più riprese nelle scorse settimane e nella testa degli Azzurri.

E dopo un primo tempo bloccato, non sono che aumentate. Alla fine, però, grinta e talento hanno portato gli Azzurri a superare l’ostacolo: prima un gran destro di Sandro Tonali e poi un bel gol di Moise Kean hanno permesso all’Italia di eliminare i diretti rivali.

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Guai, però, a cantare vittoria prima del tempo. Infatti, ci sarà da sfidare in finale una Bosnia che ha comunque ottenuto un risultato importante da sfavorita, battendo il Galles.

Dove e quando si giocherà Bosnia-Italia

La data di Bosnia-Italia era chiara già ben prima delle semifinali playoff e si giocherà martedì 31 marzo 2026. Questo è il giorno in cui si deciderà il destino dell’Italia e quindi la qualificazione o meno al Mondiale dopo due edizioni di assenza.

Ciò che è ancora in dubbio, invece, è l’ora del fischio d’inizio. Non si sa se il fischio d’inizio sarà alle ore 18 o alle 20.45. Ricordiamo anche che le due perdenti alle semifinali, quindi Galles e Irlanda del Nord si dovranno sfidare in un match amichevole per via di accordi FIFA, nonostante entrambe non andranno al Mondiale.