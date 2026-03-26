Playoff Mondiali 2026 su Sky e NOW: Turchia-Romania, Galles-Bosnia, Danimarca-Macedonia e le altre semifinali giovedì 26 marzo

Otto partite per le semifinali degli European Qualifiers: Turchia-Romania alle 18, Galles-Bosnia alle 20.45 e sei gare in Diretta Gol tra cui Ucraina-Svezia, Polonia-Albania, Slovacchia-Kosovo e Repubblica Ceca-Irlanda. Italia-Irlanda del Nord in differita a mezzanotte, studio da Bergamo con Gattuso e gli Azzurri. Venerdì Inghilterra-Uruguay, lunedì Germania-Ghana.

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 26 marzo spazio alle semifinali playoff degli European Qualifiers ai Campionati del Mondo FIFA 2026, decisive per stabilire quali squadre accederanno alle finali del 31 marzo e strappare così uno degli ultimi quattro posti disponibili per Canada, Messico e Stati Uniti. Nel weekend non mancheranno anche le grandi amichevoli internazionali.

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Giovedì 26: otto semifinali, Italia in differita a mezzanotte

Sono otto le partite in programma giovedì sera per le semifinali playoff. Si comincia alle 18 con Turchia-Romania su Sky Sport Calcio, con telecronaca di Federico Zancan. Alle 20.45 Galles-Bosnia ed Erzegovina su Sky Sport Max, telecronaca di Federico Botti, mentre la Diretta Gol su Sky Sport Calcio, curata da Filippo Benincampi, coprirà in contemporanea Ucraina-Svezia, Polonia-Albania, Slovacchia-Kosovo, Danimarca-Macedonia e Repubblica Ceca-Irlanda. A mezzanotte la differita di Italia-Irlanda del Nord su Sky Sport Calcio, con Fabio Caressa in telecronaca e Beppe Bergomi al commento.

Gli studi da Bergamo: Giunta, Zancan, Teotino e Bergomi

Sky Sport seguirà la preparazione degli Azzurri di Gennaro Gattuso dalla New Balance Arena di Bergamo, con uno studio dedicato condotto da Mario Giunta. Giovedì dalle 20 il pre-partita con Mario Giunta, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino, mentre dalle 22.45 spazio al post con l’aggiunta di Beppe Bergomi.

Le amichevoli internazionali: da Inghilterra-Uruguay a Germania-Ghana

Il programma delle amichevoli si apre giovedì 26 marzo alle 16 con Moldavia-Lituania su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, telecronaca di Elia Faggion. Venerdì 27 marzo alle 20.45 il big match Inghilterra-Uruguay su Sky Sport Calcio e in chiaro su Cielo, telecronaca di Matteo Marceddu. Sabato 28 marzo alle 18 Scozia-Giappone su Sky Sport Arena con Federico Zancan. Domenica 29 marzo alle 15 Lituania-Georgia su Sky Sport Mix, telecronaca di Alberto Pucci. Lunedì 30 marzo doppio appuntamento su Sky Sport Calcio: alle 18 Cipro-Moldavia con Federico Zancan e alle 20.45 Germania-Ghana con Federico Botti.