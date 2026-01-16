Per Spalletti è una batosta, per Marotta no: bianconeri asfaltati

La Juventus vuole regalare a Luciano Spalletti i colpi in entrata migliori possibili, come dimostrano anche le ultime news di mercato.

La Juventus, negli ultimi mesi, ha deciso di ingaggiare Luciano Spalletti per risollevare le sorti di un club dalla storia straordinaria ma che dopo lo scudetto del 2020 non è più riuscito a lottare per le posizioni che contano in Serie A.

Neanche il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino è riuscito a cambiare le carte in tavola sotto questo punto di vista. Difficile dire cosa potrà fare Spalletti, anche se il lavoro ottenuto sul quadrato di gioco dal suo arrivo a Torino è sicuramente di rilevanza assoluta.

Oltre a essere tornata a lottare per le posizioni che conta, la Juventus sembra avere assolutamente la facoltà di insidiare il Milan secondo e il Napoli terzo in questo momento. Senza dimenticare, inoltre, il calciomercato. Dalla sessione invernale 2026 potrebbe arrivare qualche innesto importante, per quanto per un giocatore in particolare le cose possano mettersi male.

Calciomercato Juventus, si mette male: i dettagli

Per la Juventus si mette male sul calciomercato, o quantomeno dal punto di vista di un giocatore in particolare. Parliamo di Norton-Cuffy, esterno del Genoa molto apprezzato dal dirigente Comolli e dall’allenatore Spalletti. Il punto, però, è che il club rossoblù non intende cederlo per meno di venti milioni di euro. Specialmente a gennaio, e in piena lotta salvezza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, inoltre, il club ligure non pare avere apprezzato il mancato ritorno a Genova di Perin, specialmente perché tutto è stato bloccato all’ultimo secondo.

A questo punto per la Juventus diventa molto difficile ultimare l’acquisto di Norton-Cuffy a gennaio, e con il possibile addio di Joao Mario a gennaio sulla fascia è plausibile che vengano valutate ben altre alternative come Oscar Mingueza del Celta Vigo. Parlando invece di un’altra squadra attratta dall’esterno genoano, ovvero l’Inter, questa situazione potrebbe favorire non poco il club nerazzurro.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono a conoscenza dell’importanza di avere almeno un’altra alternativa sulla fascia destra, e il calciatore in questione potrebbe fare proprio al caso di Cristian Chivu e dell’Inter in generale. Specialmente facendo riferimento al fatto che il ritorno di Denzel Dumfries, nella migliore delle ipotesi, è previsto per febbraio 2026. E il solo Luis Henrique, per quanto stia crescendo di partita in partita, non può essere assolutamente sufficiente a gestire ben tre competizioni e giocare tutte le partite dal primo minuto con la stessa efficacia e qualità.