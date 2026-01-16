Non se ne parla, affare saltato con i giallorossi: Allegri decisivo

Salta la trattativa con i giallorossi: Allegri ancora una volta decisivo a mettere un veto sui propri giocatori. La permanenza del rossonero si avvicina

Nonostante i dubbi di formazione legati soprattutto all’infortunio che ha colpito la rosa rossonera, in particolare il nuovo acquisto del Milan Nicklas Fullkrug, infortunatosi in allenamento e per il quale era previsto uno stop di due settimane, l’attaccante è stato a sorpresa convocato per la sfida andata in scena ieri sera contro il Como. Un segnale importante per il nuovo numero 9 rossonero.

Il mercato, però, resta sempre dietro l’angolo e su questo fronte il Milan è chiamato a fare i conti anche con le operazioni in uscita. Il tecnico rossonero, protagonista anche come tedoforo durante il passaggio della fiamma olimpica in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, nella tappa di Borgomanero, ha comunque risposto ad alcune domande sul futuro del Milan, soffermandosi soprattutto sul mercato imminente.

Allegri ha spento ogni ipotesi di nuovi rinforzi, dichiarandosi soddisfatto del gruppo attuale e intenzionato a portarlo avanti fino al termine della stagione. Un messaggio chiaro che, tuttavia, non chiude del tutto le operazioni previste, soprattutto in caso di eventuali uscite. In particolare, una possibile cessione verso i giallorossi è definitivamente sfumata: la presenza e il parere di Allegri sono stati decisivi nella scelta finale di non far partire il giocatore verso i rivali.

Milan, Allegri trattiene il rossonero: niente da fare i giallorossi

Dalla Turchia iniziano a suonare sirene non solo per Youssouf Fofana, ma anche per Fikayo Tomori, finito anche lui nel mirino del Galatasaray. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, anche il difensore inglese è seguito dal club giallorosso turco, che, però, sarà costretto a prendere consapevolezza della permanenza di Tomori al Milan.

Tomori, però, al momento non intende lasciare Milano e sta discutendo con il Milan il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Una mossa che sottolinea la fiducia che il club rossonero ha nei confronti dell’inglese, con cui il Diavolo ha intenzione di proseguire ancora per altri anni.

Ad ogni modo, viste queste premesse, una sua partenza per gennaio appare quindi difficile: il difensore si trova molto bene sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri e non sembra intenzionato a cambiare aria, chiudendo così la porta a eventuali inserimenti, Galatasaray compreso, costretto ora a fare altre valutazioni sul mercato per rafforzare il proprio reparto difensivo.