Non c’è stato niente da fare, saluta per sempre il calcio: è un lutto immenso

Un lutto inaspettato che ha sconvolto tutti: la comunità piange un punto di riferimento che è stato una figura fondamentale

Un addio al calcio del tutto inaspettato che ha stravolto i piani e il cuore di un’intera comunità. Un punto di riferimento è infatti recentemente scomparso e questo lutto pesa in maniera profonda su tutta la comunità.

Una scomparsa che ha scosso l’ambiente sportivo: il suo addio ha sconvolto tutti, soprattutto perché si tratta di un uomo che ha avvicinato tantissimi giovani al mondo del calcio, diventando per molti un vero esempio e punto di riferimento.

Addio al calcio di una figura fondamentale: un lutto che ha sconvolto tutti

A Mondragone, infatti, il calcio casertano dice addio a mister Pino, figura storica e amatissima, soprattutto dai più giovani. La comunità è stata colpita dal suo gravissimo lutto: un allenatore, dirigente e grande appassionato di calcio venuto a mancare nelle scorse ore. Una notizia che ha lasciato senza parole familiari, amici, cittadini e tutti gli appassionati che lo conoscevano e lo stimavano.

Mister Pino è stato allenatore ed esponente del direttivo della Mondragone, un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al calcio e alla crescita dei ragazzi. Sempre disponibile, si è messo a servizio dei più giovani con passione e dedizione, contribuendo anche alla nascita della prima squadra di Terza Categoria “P. Pio”, all’interno della quale hanno mosso i primi passi numerose giovani promesse.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme non solo nel mondo sportivo, ma in tutta la comunità, che oggi perde una figura simbolo di passione, impegno e valori autentici. La comunità piange un lutto immenso. Mondragone si stringe nel dolore per la scomparsa di Pino Consales: non un semplice allenatore, ma un vero e proprio educatore, capace di lasciare un segno profondo ovunque andasse, soprattutto in intere generazioni di giovani. Un vuoto difficile da colmare che unisce tutti nel suo ricordo.

Tra i tanti messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore, c’è anche chi ha voluto ricordarlo sui social con parole semplici ma cariche di significato: “Grazie Pino per gli insegnamenti trasmessi a tanti ragazzi mondragonesi. Sentite condoglianze alla famiglia”. Un messaggio che racchiude ciò che Pino ha rappresentato negli anni: un uomo che ha condiviso insegnamenti che resteranno nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo sul proprio cammino.