Neres entra e poi esce subito in Napoli-Parma: il motivo

Durante Napoli-Parma è successo un episodio che ha lasciato tifosi e giocatori, compagni e non, piuttosto sorpresi. David Neres, inserito in campo da Stellini su indicazione di Conte al minuto 59, è stato richiamato in panchina appena mezz’ora dopo, con il capitano Giovanni Di Lorenzo che incredulo ha chiesto spiegazioni in campo.

La mossa ha accesso discussioni tra i tifosi dello stadio Diego Armando Maradona, anche perché Neres, per quanto non fosse al 100%, stava comunque offrendo lampi del suo talento.

Cambio a sorpresa: le condizioni di Neres sotto la lente

L’ingresso di Neres al 59esimo è stato interpretato come un segnale positivo dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare sia Verona che Inter. Tuttavia, poco dopo il suo ingresso in campo. Stellini, sempre su indicazione di Antonio Conte, ha deciso di sostituirlo inserendo Lorenzo Lucca al suo posto.

Il motivo dietro questa decisione è semplice, e riguarda sempre le condizioni del brasiliano. Riportano infatti i colleghi di TMW che dietro questa sostituzione non c’è alcuna ricaduta, per fortuna, ma semplice gestione e cautela per i fastidi muscolari non ancora del tuto smaltiti da Neres.

La scelta, come detto, ha colto impreparato capitan Di Lorenzo, che ha chiesto spiegazioni alla panchina che di conseguenza gliele avrà date rincuorando il giocatore.

Messaggio tattico e prospettive per il Napoli

La sostituzione di David Neres va analizzata per bene, soprattutto dal punto di vista di Antonio Conte e staff, che stanno gestendo con estrema cautela il recupero del brasiliano, che prima dell’infortunio è stato letteralmente devastante.

In un momento in cui ci saranno tante partite ravvicinate, soprattutto con il ritorno della Champions, il tecnico salentino vuole evitare che il suo numero 7 abbia delle ricadute, anche perché c’è eccome bisogno della sua frenesia e qualità sulla destra per continuare ad essere competitivi, anche e soprattutto in campionato, anche perché la vetta è lì, a pochi punti.