Uefa Nations League 2022/2023, Germania e Inghilterra si fermano: a Monaco è 1-1

by Michele Muzzarelli

Harry Kane - Foto LiveMedia/Nigel Keene/DPPI

Termina 1-1 il big match della seconda giornata di Nations League 2022/2023 tra Germania e Inghilterra. Le due grandi formazioni si fermano a vicenda e fanno sorridere l’Italia, che sale così al comando del gruppo 3 della Lega A. Una partita piacevole quella dell’Allianz Arena, dove gli uomini di Flick sono passati prima in vantaggio per poi subire però nel finale la reazione dei vicecampioni d’Europa in carica.

La cronaca – Fin dai primi minuti è la Germania che cerca di fare la partita, con l’Inghilterra costretta più volte al lancio lungo verso un isolato Kane. I tedeschi sfiorano il gol in avvio con Rudiger, mentre Musiala si rivela una spina nel fianco di un’incerta difesa inglese. Al 13′ Southgate perde anche Phillips per infortunio e al 23′ la Germania troverebbe il gol del vantaggio con Hofmann, ma viene tutto fermato per un fuorigioco confermato dal Var. Con il passare dei minuti i ritmi calano sensibilmente, così anche l’Inghilterra trova qualche spazio offensivo in più. Kane non trova la porta su un’incertezza di Neuer (probabilmente vittima di una carica su portiere), poi nel finale di primo tempo si accende Saka che sfiora per due volte il gol. La Germania però non ci sta e risponde con Havertz e Musiala, che però a loro volta non centrano il bersaglio grosso. Si va quindi a riposo sullo 0-0.

In apertura di secondo tempo la Germania passa: al 51′ infatti un’azione prolungata dei padroni di casa vede Kimmich pescare alla perfezione in area Hofmann, che con un destro abbastanza centrale ma potente supera un Pickford tutt’altro che perfetto per l’1-0 che fa gioire il pubblico dell’Allianz Arena. La reazione dell’Inghilterra è immediata ma si limita per diversi minuti al destro da fuori area di Mount, che chiama Neuer a distendersi in tuffo. Al 76′ la grande occasione per il pareggio, con un pimpante Grealish che entra dalla panchina e mette la palla in mezzo per Kane: l’attaccante del Tottenham colpisce a botta sicura ma Neuer compie un autentico miracolo deviando la palla con il fianco quando ormai l’1-1 sembrava cosa fatta. Il pareggio arriva al minuto 87: Schlotterbeck atterra Kane in area in maniera sfortunata e goffa, il Var allerta Del Cerro Grande che va a rivedere tutto e concede il penalty. Kane va sul dischetto, stavolta spiazza Neuer e fa 1-1, oltre che 50 gol con la maglia della nazionale inglese portandosi a tre lunghezze dal recordman Wayne Rooney.