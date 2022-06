Pagelle Germania-Inghilterra 1-1, voti e tabellino Nations League 2022/2023

by Michele Muzzarelli

Le pagelle e il tabellino di Germania-Inghilterra 1-1, match valevole per la seconda giornata della Nations League 2022/2023. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera finisce con un pareggio che permette all’Italia di portarsi al comando solitario del gruppo 3 dopo le prime due giornate. I tedeschi passano in vantaggio con Hofmann a inizio secondo tempo, poi nel finale di partita l’Inghilterra prima si ferma contro un grande Neuer e poi trova il pareggio con il rigore trasformato dal solito Harry Kane, che stasera fa 50 gol in nazionale.

Pagelle e tabellino

GERMANIA: Neuer 6.5, Schlotterbeck 5.5, Rudiger 6.5, Klostermann 6.5, Gundogan 5.5 (dal 83′ Sanè sv), Kimmich 6.5, Raum 6.5, Hofmann 7 (dal 65′ Gnabry 6), Muller 5.5 (dal 75′ Goretzka 6), Musiala 6.5 (dal 65′ Werner 6) , Havertz 6.5. All. Flick 6

INGHILTERRA: Pickford 5.5, Walker 5.5, Stones 5, Maguire 5.5, Trippier 5, Rice 6, Phillips sv (dal 14′ Bellingham 5.5) , Mount 5 (dal 73′ Grealish 6.5), Sterling 5, Saka 5.5 (dal 80′ Bowen sv), Kane 6.5. All. Southgate 5.5

Arbitro: Del Cerro Grande 5.5

Marcatori: 51′ Hofmann, 88′ rig. Kane

Ammoniti: Schlotterbeck

Recupero: 8′ pt, 4′ st