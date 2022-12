Sorella Ronaldo: “Sofferto abbastanza: torna a casa Cristiano”

Katya Aveiro ha commentato sulle proprie pagine social l’assenza di Cristiano Ronaldo dalla formazione titolare del Portogallo nell’ottavo di finale ai Mondiali 2022 in Qatar vinto contro la Svizzera. Così la sorella del campione lusitano: “Volevo tanto che tornasse a casa, lasciasse la Nazionale e si sedesse accanto a noi. Lo abbracceremmo e gli diremmo che va tutto bene. Ricorda cosa hai ottenuto, da dove sei cresciuto. Volevo così tanto che non giocasse più lì in nazionale. Abbiamo sofferto abbastanza. Torna a casa Cristiano”.