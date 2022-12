Nazionali, il bilancio del 2022 in tv e streaming: quasi 86 milioni di telespettatori e 94 gare trasmesse

E’ tempo di fare un bilancio del 2022 anche per quando riguarda il seguito delle Nazionali Italiane in tv ed in streaming: sono state trasmesse novantaquattro partite con quasi 86 milioni di telespettatori. La FIGC ha portato in tv e sul web un numero altissimo di partite, puntando a dare visibilità a tutte le Nazionali su diversi player: dai broadcaster (Rai, oltre a Sky che ha trasmesso l’Europeo femminile), piattaforme ott (RaiPlay, con la trasmissione live di tre gare in esclusiva non comprese nel palinsesto tv) e web (sito figc.it, YouTube).

L’aumento delle gare delle Nazionali giovanili, di futsal e di beach soccer trasmesse ha permesso di accrescere la visibilità di queste squadre, sostenere la comunicazione sulle loro competizioni e valorizzare il patrimonio del Club Italia: un progetto, questo, che proseguirà nel 2023 con ulteriori step di crescita. La strategia di ampliare il numero di gare, e quindi le ore di trasmissione, è coincisa infatti con l’avvio di una produzione tv in proprio per il sito figc.it, iniziando così un processo di fidelizzazione per gli utenti registrati.

I risultati del 2022 delle Nazionali italiane, dunque, sono in linea con quelli del 2018, quando la Nazionale maggiore maschile non prese parte ai Mondiali di Russia 2018. Nel dato del 2022 sono compresi anche i 2,1 milioni di telespettatori che hanno seguito il docufilm “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio” in onda su Rai1 il giorno precedente l’inizio dell’Europeo femminile e in replica su Rai2 nel giorno dell’esordio (Italia-Francia), con uno share totale del 16%.