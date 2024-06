Euro 2024, Montella: “Georgia difficile da valutare, dobbiamo essere organizzati”

Alla vigilia dell’esordio a Euro 2024 contro la Georgia, il CT della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa: “È un onore per noi essere qui in Germania di fronti a tanti nostri tifosi. La Georgia è una squadra difficile da valutare, ma arrivano estremamente motivati. Non sarà una partita facile, dovremo essere pazienti e organizzati. Siamo tutti qui per un sogno e dobbiamo mettercela tutta per realizzarlo“.

A parlare poi è anche il centrocampista del Borussia Dortmund, Salih Ozcan: “Domani sarà una partita speciale per noi, vogliamo iniziare bene ma sarà un match complicato. Dobbiamo giocare con disciplina e non fare errori banali. Se seguiamo il nostro piano gara vinceremo“. Il mediano turco ha poi aggiunto: “I tifosi sono un grande vantaggio per noi, sarà come una gara in casa. Ci sarà una grande atmosfera in campo e sugli spalti, e dovremo essere bravi ad indirizzarla dalla nostra parte. Io sono nato e cresciuto in Germania, ma mi sento turco. Per questo ho scelto di giocare per la Turchia e sono felice della mia scelta“.