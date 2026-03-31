Bosnia-Italia: la differenza tra giocare non per arrivare, ma per non finire

L’Italia che scenderà in campo a Zenica non è solo una Nazionale alla ricerca della qualificazione ai Mondiali, è un gruppo di 11 giocatori che portano un peso storico, che si trascina dietro ogni passaggio, ogni contrasto, ogni errore. Quattro vittorie mondiali, questa maglia porta sulle spalle il ricordo di una tradizione che oggi non corrisponde più ai risultati, e la tensione è proprio qui: giocare non per arrivare, ma per non finire.

In una fase di transizione come quella attuale, la pressione si moltiplica. Non c’è più un Maldini, un Cannavaro, un Pirlo che rassicurano squadra e piazza; oggi ci sono giovani chiamati a fare grandi scelte, sotto gli occhi di generazioni che hanno visto l’Italia vincere tutto e generazioni che non l’hanno vista nemmeno partecipare.

Bosnia-Italia come capovolgimento della nostra prospettiva

Per l’Italia il calcio è un fatto di identità nazionale, non solo di sport. La Nazionale è stata luogo di riscatto dopo la guerra, di gioia dopo le crisi, di orgoglio in un paese che spesso si divide sul resto. Oggi, però, la transizione è più lenta e meno rassicurante: cambi di allenatore, nuovi stili, un’era più “dati” e meno “emozione”, ma con una piazza che ancora pensa in modo emotivo. La pressione viene da questo contrasto: la società vuole continuità, i tifosi vogliono certezze, ma la squadra è proprio in un momento di esperimento.

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La Bosnia, con la sua storia drammatica e la sua passione, è un avversario che può incarnare tutto questo: un’Italia che ha vinto tanto e deve riscoprire se stessa davanti a una piccola nazione che sogna il grande salto, quello che eravamo noi (molti) anni fa.

Verso un nuovo corso, ma con i vecchi doveri

In questo contesto, la partita contro la Bosnia diventa un banco di prova non solo di abilità, ma di maturità mentale. La Nazionale deve accettare di non essere più “quella di sempre”, ma al contempo deve sapere che le aspettative non sono cambiate. Qui sta il paradosso: la transizione richiede tempo, ma la pressione non lo concede.

Se l’Italia riuscirà a superare questo snodo, uscendo da Zenica con un posto ai Mondiali 2026, non avrà fatto un passo importante verso la ricostruzione. Non cancellerà certo il passato, ma potrà iniziare a scrivere una nuova pagina.