Nazionale U21: l’Italia supera la Svezia 4-0 e consolida il secondo posto

La Nazionale italiana under 21, guidata dal commissario tecnico Baldini, ha archiviato la trasferta di Boras con una netta vittoria per 4-0 ai danni dei padroni di casa della Svezia.

U21: Svezia-Italia finisce in goleada

L‘Italia batte le Svezia per 4-0 e consolida il secondo posto. Un successo rotondo che permette agli azzurrini di salire a quota 21 punti in classifica, blindando la seconda piazza e mantenendo la scia della capolista Polonia, attualmente prima a 24 punti.

L’incontro è stato caratterizzato da un assoluto controllo da parte degli azzurrini, capaci di imporre il proprio gioco anche sul sintetico e di disinnescare ogni potenziale offensiva scandinava. Il divario tra le due squadre è emerso già nella prima frazione di gioco, indirizzata in modo decisivo da Luca Koleosho.

Il calciatore azzurro ha prima sbloccato il risultato trasformando con freddezza un calcio di rigore procurato da Lipani, per poi firmare la doppietta personale pochi istanti dopo, capitalizzando un grave errore in fase di disimpegno della retroguardia svedese.

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Nella ripresa, nonostante il rassicurante doppio vantaggio, l’Italia ha mantenuto alta l’intensità, continuando a proporre un calcio offensivo e ordinato. La supremazia territoriale ha portato al terzo gol al 10o minuto del secondo tempo con Cher Ndour che ha finalizzato con precisione una rapida transizione orchestrata ancora da Koleosho. A suggellare il definitivo 4-0 è Lipani, abile a inserirsi di testa sul primo palo sul bel traversone di Bartesaghi.

La retroguardia azzurra, viste anche ottime prestazioni centrali di Chiarodia e Comuzzo, non ha mai concesso spazi, garantendo zero rischi per il portiere Palmisani. Con questa prestazione autoritaria, l’Italia bissa il risultato della gara di andata proiettandosi in maniera positiva al prossimo impegno ufficiale, in programma il primo ottobre contro l’Armenia.

La classifica del girone

Con il successo di oggi l’Italia resta a -3 dalla Polonia, in piena corsa sia per il primo posto nel girone ma anche per la qualificazione come miglior seconda.

La vittoria contro la Svezia, infatti, permette all’Italia di essere quantomeno certa di disputare, nella peggiore delle ipotesi, i play-off per l’Europeo. Questi metteranno in palio gli ultimi 4 pass per la rassegna continentale.

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