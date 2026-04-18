Napoli, vertice immediato tra De Laurentiis-Conte: i possibili sostituti

Il Napoli vuole archiviare l’attuale stagione e cominciare la programmazione della prossima. La sfida di oggi allo stadio Maradona, contro la Lazio, rappresenta un passaggio obbligato per consolidare la seconda posizione in classifica e assicurarsi l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Futuro del Napoli al bivio: imminente vertice De Laurentiis-Conte

Ma la giornata di oggi potrebbe non essere decisiva solo per il risultato della gara. Aurelio De Laurentiis, infatti, è tornato a Napoli anche per risolvere la questione Antonio Conte. Il tecnico, dopo due stagioni in azzurro, potrebbe andare via per tornare ad indossare i panni di ct della Nazionale.

Prima però bisognerà blindare il risultato e la corsa alla Champions. La formazione biancoceleste, guidata dall’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri, è stata l’ultima compagine capace di vincere contro il Napoli tra le mura del Maradona.

Parallelamente alle questioni di campo, bisognerà affrontare il capitolo Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis, rientrato in sede dopo il periodo di permanenza negli Stati Uniti, assisterà alla gara di questo pomeriggio.

Il suo ritorno coinciderà con un vertice anticipato con Conte. La società azzurra non potrà aspettare il termine della stagione e vorrebbe fare immediata chiarezza sul futuro della guida tecnica del club.

Come dichiarato di recente, il patron azzurro, sarebbe anche pronto a lasciare andare Conte ma a patto che il tecnico dichiari la sua volontà di non proseguire la sua esperienza a Napoli il prima possibile, e non al termine della stagione.

La strategia di ADL mira a evitare di rimanere con il classico “cerino in mano” come accaduto durante l’estate del 2023 quando Spalletti abbandonò gli azzurri confermando la sua scelta solo a campionato concluso.

Dunque, il tradizionale bilancio di fine stagione (lo scorso anno ad Ischia a fine maggio) verrà nettamente anticipato a questa settimana. Come riportato dal CDS, il vertice avverrà con ogni probabilità anche prima del prossimo incontro in calendario contro la Cremonese, o addirittura nei giorni immediatamente successivi alla gara odierna.

Sebbene il tecnico pugliese sia legato al club da un contratto valido fino al 2027, il vertice servirà a stabilire in modo definitivo se sussistano le condizioni proseguire il rapporto, in totale convergenza con gli obiettivi della società.

Il piano De Laurentiis per sostituire Conte

In caso di addio di Antonio Conte, ad oggi, sono diversi i nomi accostati agli azzurri. Il primo sembrerebbe essere quello di Vincenzo Italiano, oggi al Bologna. Ma attenzione anche alle posizioni di Allegri e Gasperini, in bilico a Milano e Roma.

L’ultima novità, invece, riguarda il nome del napoletanissimo Raffaele Palladino, che con l’Atalanta in questa stagione ha fatto benissimo. Per strapparli alla concorrenza però, serve muoversi adesso, prima che prendano accordi con altri club.