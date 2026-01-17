Napoli sempre più in emergenza: tris di infortuni contro il Sassuolo

Il Napoli vince contro il Sassuolo interrompendo una serie di tre pareggi consecutivi, ma i 3 punti conquistati questo pomeriggio al Maradona hanno quel retrogusto amaro che non permette ad Antonio Conte e giocatori di godersi a pieno il risultato.

Alla soddisfazione della vittoria, infatti, per i campioni d’Italia in carica si è aggiunta una crescente emergenza infortuni che complica i piani del tecnico salentino in vista delle prossime importanti, e delicate, sfide del Napoli tra Serie A e Champions League.

La gara e i tre nuovi stop

La partita contro il Sassuolo ha visto il Napoli soffrire ma gestire nel migliore dei modi il vantaggio arrivato nei primissimi minuti di partita con Stanislav Lobotka, che addirittura non timbrava il tabellino dei marcatori dal ferragosto del 2022.

1-0 dunque il risultato finale, che dà fiducia in vista del proseguo della stagione dopo un trittico di pareggi che avevano cominciato a far rumoreggiare la piazza. Nonostante questo, comunque, qualcosa non è andata questo pomeriggio, visto che la lista di infortunati tra le file del Napoli si è aggiornata con l’aggiunta di altri giocatori, ben 3.

Eljif Elmas ha avuto un giramento di testa ed ha chiesto il cambio, così come Amir Rrahmani e Matteo Politano, che rispettivamente si sono fermati uno per un problema all’adduttore dopo uno scatto, mentre il secondo per un fastidio al flessore avvertito dopo un’azione personale.

Un Napoli sempre più decimato

In attesa di capire quali potrebbero essere i tempi di recupero di Elmas, Politano e Rrahmani, questi tre nuovi infortuni vanno ad aggravare una situazione già complicata per Antonio Conte. Il Napoli sta infatti facendo i conti con diverse assenze, come quelle di Meret, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Neres e Lukaku, con questi ultimi due che per la trasferta di Torino contro la Juventus potrebbero però tornare a disposizione.

La condizione fisica della rosa rappresenta un problema per il Napoli in questa fase della stagione e non solo, anche perché con un calendario che prevede impegni importanti sia in Champions League che in campionato il tecnico salentino non si può permettere ulteriori defezioni. La necessità di recuperare i reduci dagli infortuni diventa dunque sempre più urgente per mantenere il livello competitivo della squadra.