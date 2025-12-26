Napoli, il mercato si complica: la cessione definitiva può sfumare

In casa Napoli si pensa già al mercato ma ora una importante trattativa rischia di saltare in maniera definitiva.

Il Napoli di Antonio Conte ha chiuso nel 2025 nel migliore dei modi, vincendo la supercoppa italiana. Allo stesso tempo però ci sono pro e contro, il club può sorridere per alcuni motivi e uno di questi è l’arrivo di Rasmus Hojlund, 22enne che Conte ha rigenerato dopo l’esperienza di Manchester ed ora il danese continua a coltivare grandi prestazioni. Ma il mercato tiene banco in casa azzurra e a gennaio il Napoli deve avere un mercato a saldo zero.

Mercato Napoli, niente addio per Lucca: ora diventa durissima

Mercato a saldo zero sia per gli acquisti e le cessioni che per gli ingaggi e quindi prima di acquistare serve cedere ed uno dei giocatori che sembrava essere sul piede di partenza è l’attaccante italiano Lorenzo Lucca. Il Napoli lo ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto ma a quanto pare la trattativa non ha mai davvero funzionato, anzi. Il giocatore ha deluso le aspettative e in questi giorni si era parlato di possibili acquirenti.

La realtà invece sembra essere ben diversa, la Juve ha altre priorità, il Milan ha preso Fullkrug e la Roma cerca delle seconde punte e la priorità è l’ex Napoli Giacomo Raspadori. Inoltre il Napoli dovrebbe riscattare prima Lucca dall’Udinese e poi piazzarlo sul mercato e quindi al momento vederlo in una trattativa che non sia massimo un prestito è piuttosto complicato. Il Napoli è chiamato a correre ai ripari ma dovrà farlo con Lucca in rosa, il mercato a gennaio rischia di essere bloccato.