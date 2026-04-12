Napoli frenato dal Parma: 1-1 al Tardini, rimonta Scudetto più difficile

Strefezza sblocca subito la gara, McTominay risponde nella ripresa. Gli azzurri rallentano dopo cinque vittorie consecutive.
Pari che pesa nella corsa al titolo
Il Napoli interrompe la serie di cinque vittorie consecutive e rallenta la propria rincorsa allo Scudetto. Allo stadio Tardini finisce 1-1 contro un Parma compatto e ben organizzato, capace di mettere in difficoltà la squadra di Antonio Conte.
Al vantaggio immediato dei padroni di casa firmato da Gabriel Strefezza ha risposto nella ripresa Scott McTominay, sempre più decisivo con i suoi gol pesanti.
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Gol lampo del Parma, Napoli in difficoltà nel primo tempo
La gara si mette subito in salita per gli azzurri: dopo appena un minuto la sponda di Elphege su rilancio di Suzuki libera Strefezza, che con precisione batte Vanja Milinković-Savić per l’1-0.
Il Napoli prova a reagire ma fatica a trovare spazi contro il blocco difensivo dei ducali, senza riuscire a creare occasioni realmente pericolose nella prima frazione di gioco.
McTominay salva gli azzurri nella ripresa
Il copione non cambia nella ripresa, con il Napoli in avanti e il Parma pronto a colpire in ripartenza. A trovare la giocata decisiva è ancora McTominay: al 60’ lo scozzese conclude di prima intenzione su assist dopo la sponda di Hojlund, firmando l’1-1.
Nel finale gli azzurri cercano il gol vittoria, ma non riescono a concretizzare le occasioni create: Elmas non trova lo specchio di testa su assist di Gutierrez, mentre Suzuki respinge il tentativo di Alisson Santos nei minuti di recupero.
Classifica: Napoli secondo, Parma vicino alla salvezza
Il pareggio lascia l’amaro in bocca al Napoli, che resta comunque al secondo posto con 66 punti, tre in più del Milan. Il Parma sale invece a quota 36 punti, avvicinandosi in modo concreto all’obiettivo salvezza.