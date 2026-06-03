Napoli: Conte rescissione ufficiale e saluti. Riscattato Hojlund, Allegri in arrivo

L’allenatore salentino ha firmato la rescissione consensuale del contratto fino al 2027. Il club azzurro esercita il riscatto obbligatorio sull’attaccante danese dal Manchester United: 44 milioni più i 6 del prestito, accordo fino al 2030

Si chiude ufficialmente l’era Antonio Conte al Napoli. L’allenatore salentino ha firmato oggi la rescissione consensuale del contratto che lo legava al club azzurro fino al 30 giugno 2027, mettendo fine a un ciclo che ha riportato entusiasmo e risultati all’ombra del Vesuvio. La conferma è arrivata direttamente dal tecnico attraverso il proprio profilo Instagram.

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Il saluto di Conte: «Grazie di cuore Napoli»

Poche parole, ma cariche di significato: «Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente. Grazie di cuore Napoli». Un messaggio che chiude definitivamente il rapporto tra Conte e il club partenopeo e apre la strada al nuovo corso tecnico.

Allegri attende la firma

La risoluzione consensuale permette ora al Napoli di completare gli ultimi passaggi necessari per l’arrivo di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, da tempo individuato come principale candidato alla successione, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo per l’accordo definitivo. Restano da formalizzare soltanto gli ultimi aspetti burocratici prima dell’annuncio ufficiale.

Hojlund riscattato: 50 milioni totali, contratto fino al 2030

In parallelo alla svolta in panchina, il Napoli ha ufficializzato una delle operazioni di mercato più importanti della stagione. Il club ha esercitato il riscatto obbligatorio per Rasmus Hojlund, acquistandolo a titolo definitivo dal Manchester United. Erano maturate le condizioni previste nell’accordo della scorsa estate: la qualificazione alla prossima Champions League ha fatto scattare automaticamente il riscatto.

I numeri dell’operazione: 6 milioni versati per il prestito nell’agosto scorso, 44 milioni per il riscatto, per un investimento complessivo di 50 milioni di euro. L’attaccante danese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 44 presenze, realizzando 16 reti e diventando uno dei punti di riferimento offensivi della squadra.

Con Conte che saluta, Allegri pronto a raccoglierne l’eredità e Hojlund blindato per il futuro, il Napoli si proietta verso la prossima stagione con l’ambizione di restare protagonista in Italia e in Europa.