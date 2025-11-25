Gli azzurri di Conte soffrono nel primo tempo, poi nella ripresa piegano la resistenza degli azeri. Secondo successo europeo e quota 7 punti nella League Phase.

Il Napoli ritrova il sorriso europeo davanti al suo pubblico. Al Maradona gli azzurri battono il Qarabag 2-0 e mettono in cassaforte tre punti che possono cambiare il volto della League Phase. Una serata partita con qualche difficoltà, ma trasformata nella ripresa grazie a un Napoli più aggressivo e, soprattutto, grazie a McTominay, protagonista nel gol dell’1-0 e nella giocata che porta al raddoppio.

La gara si apre con qualche brivido: gli ospiti non si chiudono subito e provano a far male con Jankovic e Addai, costringendo la difesa azzurra a due interventi importanti. La squadra di Conte cresce a metà del primo tempo e al 35’ sfiora il vantaggio: Neres si inventa un’acrobazia spettacolare, ma Kochalski vola e salva gli azeri.

Il Napoli spinge forte nella ripresa e al 55’ arriva l’occasione migliore: Di Lorenzo viene toccato in area da Jankovic, l’arbitro assegna rigore ma Hojlund si fa ipnotizzare da un super Kochalski. L’errore non destabilizza gli uomini di Conte, che continuano a caricare: il portiere azero si supera ancora su Di Lorenzo e Olivera, ma deve arrendersi al 65’.

Sugli sviluppi di un corner battuto da Lang, nasce una mischia e McTominay è il più rapido a mettere dentro il pallone dell’1-0. Il raddoppio arriva poco dopo: al 72’ lo scozzese tenta la rovesciata, Jankovic devia maldestramente e il pallone finisce alle spalle del suo portiere per il 2-0.

Nel finale il Napoli controlla senza affanni e porta a casa il secondo successo nella League Phase, salendo a 7 punti. Gli azzurri sono ora 18esimi nella classifica complessiva, a pari punti con lo stesso Qarabag (16º).

La squadra di Conte chiuderà la prima fase con una sfida complicata: la trasferta in casa del Benfica. Gli azeri, invece, affronteranno l’Ajax.