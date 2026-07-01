Napoli, al via la stagione del Centenario: eventi, maglia 2026/27, film e collaborazione con Treccani

Il club azzurro apre il programma celebrativo lungo un anno nel segno di “Pe’ cient’anne”. Il 6 luglio la presentazione della maglia Home su MSC World Europa, il 10 luglio il lancio della campagna abbonamenti. Grande evento a Napoli il 1° agosto.

La SSC Napoli apre ufficialmente la stagione del suo Centenario, un percorso celebrativo lungo un anno che unirà memoria, identità, tifosi e futuro del club azzurro. Il programma nasce nel segno di “Pe’ cient’anne”, augurio che richiama la storia del Napoli e guarda alla nuova fase della società e della città.

Il riferimento simbolico sarà il 1° agosto 1926, data scelta dalla memoria collettiva del popolo azzurro, pur nella consapevolezza di radici calcistiche cittadine ancora più antiche.

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SSC Napoli, la storia del club verso il Centenario

Le origini del calcio a Napoli risalgono alle prime esperienze di fine Ottocento e passano attraverso il Naples Cricket & Foot-Ball Club, nato nel 1906, e l’Unione Sportiva Internazionale Napoli, fondata nel 1911 da una componente dei soci stranieri del club originario.

Nel 1922, dalla fusione tra le due società, nacque il Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Successivamente, l’assemblea del 25 agosto 1926 cambiò il nome in Associazione Calcio Napoli. Nel 1964 il club assunse poi l’attuale denominazione di Società Sportiva Calcio Napoli.

Il Napoli Momentum e il ritorno del Corsiero del Sole

Il Centenario arriva in un momento particolarmente significativo per la SSC Napoli e per la città. I successi sportivi degli ultimi anni, con le immagini degli scudetti azzurri diffuse in tutto il mondo, si intrecciano con una nuova attenzione internazionale verso Napoli, la sua identità culturale e la sua capacità di tenere insieme memoria popolare e contemporaneità.

È quello che il club definisce Napoli Momentum, una forza cresciuta nel tempo e oggi capace di raccontare Napoli su scala globale.

Per celebrare questa nuova fase, tornerà nell’ecosistema visivo azzurro il Corsiero del Sole, primo simbolo del club e antico emblema della città, legato alla passione del popolo partenopeo.

Maglia Home, campagna abbonamenti e divise Away e Third

Il racconto del Centenario entrerà nel vivo il 6 luglio con la presentazione, a bordo di MSC World Europa, della maglia Home 2026/27, elemento centrale dell’identità celebrativa del club.

Il 10 luglio sarà invece lanciata la campagna abbonamenti. Nel corso del precampionato saranno poi svelate anche le divise Away e Third.

Installazioni a Dimaro e Castel di Sangro

Durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, i tifosi potranno ripercorrere la memoria del Napoli attraverso installazioni speciali allestite nei Fan Village.

Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli, che contribuirà al racconto storico del Centenario. Il percorso proseguirà poi durante la stagione con ulteriori eventi di approfondimento.

Grande evento a Napoli il 1° agosto

Il club e la città celebreranno il 1° agosto con un grande evento nel cuore di Napoli. I tifosi saranno protagonisti insieme ad alcune leggende della storia azzurra, che nel corso dell’anno parteciperanno a diversi momenti celebrativi.

Il programma del Centenario continuerà anche oltre i confini cittadini, con due appuntamenti internazionali dedicati ai napoletani e ai sostenitori del Napoli nel mondo.

Film sul Napoli e collaborazione con Treccani

In autunno sarà presentato il film che porterà per la prima volta sul grande schermo il lungo viaggio della SSC Napoli, dagli albori ai giorni nostri.

Il programma sarà inoltre arricchito dalla collaborazione con Treccani, partner culturale del Centenario. L’Istituto della Enciclopedia Italiana, che ha celebrato i suoi 100 anni nel 2025, dedicherà per la prima volta nella sua storia una propria pubblicazione a un club calcistico.

Da Napoli al mondo, dal campo alla memoria, il Centenario azzurro si propone di unire il club, la città e tutti coloro che da generazioni rendono la passione per il Napoli un patrimonio collettivo.