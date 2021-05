Mourinho: “Sono tranquillo e non ho piani: aspetterò il club migliore per me”

by Federico Parodi

Josè Mourinho - Foto Aleksandr Osipov - CC BY-SA 2.0

José Mourinho è tornato a parlare del suo futuro in un’intervista concessa al Times. L’allenatore di Setubàl, esonerato nelle scorse settimane dal Tottenham, sarà columnist del Sun per Euro 2020 e aspetterà con tutta calma un nuovo progetto per dimostrare di essere ancora lo Special One ammirato sulla panchina dell’Inter.

“Non ho un piano. Tornerò a una vita normale. Sono tranquillo e in vacanza. Ora avrò più tempo per lavorare e per fare le mie analisi. Aspetterò un po’ prima di tornare nel mondo del calcio. Auspico non solo di trovare il club giusto, ma anche la giusta cultura per me. Forse per la prossima stagione è prematuro, vedremo“, ha spiegato Mourinho al giornale inglese.