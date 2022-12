Morte Pelè, Altafini: “Il più grande giocatore di sempre, non eravamo rivali ma amici”

“Il più grande giocatore di tutti i tempi, da quando esiste il calcio. Pelè è stato il calcio”. Lo ha detto José Altafini a Sky Sport commentando la morte di Pelè: “Ha esordito con me, lui aveva 17 anni e io 19, contro l’Argentina vincendo 2-0 con un gol suo e uno mio. Non ci frequentavamo ma eravamo amici, non c’era nessuna rivalità. Dovevamo incontrarci l’anno scorso ma non è stato possibile perché stava poco bene. Aveva destro, sinistro, saltava di testa, aveva velocità. Gli ho visto fare cose che nessuno può capire”.