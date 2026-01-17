Morte Commisso, rinvio Bologna-Fiorentina: c’è un precedente

La morte di Rocco Commisso potrebbe portare conseguenze dirette anche sulla Serie A: cosa succede per Bologna-Fiorentina

Anche il calcio si ferma, forse. Stamattina tutti gli amanti del gioco più bello del mondo si sono svegliati con una brutta notizia, che va oltre il campo, la classifica, i risultati. Nella notte italiana, è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che da poco aveva compiuto 76 anni.

Proprio quando la Viola si stava risollevando e stava recuperando posizioni in classifica, deve dare l’addio al suo numero uno. Non è facile reagire subito in un momento di forte coinvolgimento emotivo per un intero club e per la squadra.

Ma oltre al giusto tributo per Commisso, che deve assolutamente essere al primo posto in questo momento di tristezza e cordoglio, c’è anche da pensare alla Serie A e al suo regolare svolgimento. In tanti si stanno chiedendo se l’addio al presidente possa incidere direttamente sul calendario e soprattutto sulla partita tra Bologna e Fiorentina.

Bologna-Fiorentina rinviata? Spunta un precedente

Il lutto e la tristezza in casa viola deve assolutamente essere considerato anche per i programmi calcistici. Per questo, non sarebbe affatto una sorpresa se alla fine il derby dell’Appennino fosse rinviato.

E c’è anche un precedente a supporto di quest’ipotesi. Infatti, nel 2024, il malore a Joe Barone aveva portato al rinvio di Atalanta-Fiorentina a data da destinarsi. Con delle differenze: in quel momento si trattava di un malore, appunto, e non di un decesso e la partita era il giorno stesso.

Sottigliezze che potrebbero non cambiare più di tanto la sostanza. Il grosso problema resta il calendario: visti gli impegni delle due squadre in Europa e in Coppa Italia, la prima data disponibile per il recupero sarebbe a marzo. E con un turno infrasettimanale ad hoc: la Lega deciderà, per forza di cose, nelle prossime ore.