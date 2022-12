Vittoria Argentina, il cardinale Sandri: “Il Papa il primo dei contenti”

Leonardo Sandri, cardinale argentino, ha parlato questa mattina all’ANSA presente durante una udienza con Papa Francesco. “Siamo tutti contentissimi per la vittoria dell’Argentina nella finale dei Mondiali di calcio e il Papa stamattina era proprio il primo dei contenti. E’ stato un grande risultato per una nazionale che si è preparata a lungo, in questo senso si parla di riscatto. Il Papa ha ammonito sui valori dello sport perchè da questi eventi deve crescere dialogo, fraternità, il valore anche della sofferenza sportiva”.