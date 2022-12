Svizzera, Freuler: “Ho segnato pensando a ciò che di solito mi chiede Gasperini”

La Svizzera è riuscita a compiere l’impresa e qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Al termine del match vinto per 3-2 contro la Serbia, i protagonisti svizzeri hanno rilasciato diverse dichiarazioni. “È un’emozione incredibile. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo spettacolare”, ha dichiarato Silvan Widmer ai microfoni di Rsi. “Eravamo sotto 2-1, ma noi siamo un gruppo fenomenale. Non ho mai avuto dubbi, nemmeno stasera. Abbiamo fatto una partita meravigliosa. Un terzino come me gioca sempre contro avversari di grande velocità e tecnica”.

Ricardo Rodriguez ha invece continuato: “Mi sentivo molto bene e ho spinto tanto. Ho lavorato tanto questi due anni con il Torino e mi sento bene. Un gol come quello preso del 2-1 non lo puoi prendere, ma poi siamo stati bravi a rimontare. Il Portogallo? si può battere, ma sarà molto difficile. Hanno tanta qualità ma dobbiamo crederci e lavorare insieme, con concentrazione. Se facciamo così, possiamo andare avanti”. Remo Freuler ha poi concluso: “Il gol mi ha salvato dal grave errore fatto sulla loro seconda rete, ho commesso un grave errore. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a pressare alto, attaccando subito i difensori ed è quello che abbiamo fatto. Ho fatto gol entrando in area, come mi chiede sempre Gasperini. È una delle reti più importanti della mia carriera”.