Rami: “L’Argentina ha dato un brutto esempio in questo Mondiale. Pronostico? Penso che vinceremo”

Adil Rami, campione del Mondo 2018 con la Francia, ha parlato a RMC Sport, sulla finale di domenica tra la sua Nazionale e l’Argentina: “Come sarà la finale? Ci sarà stress. Sì sarà davvero stressante. Devo dire che non mi piace questa squadra argentina. Mi piace molto Lionel Messi. Amo tutto di questo giocatore. Per me è una leggenda e uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Ma il modo in cui l’Argentina si sta comportando in questa Coppa del Mondo non mi piace. Sono aggressivi, mettono rabbia e un gioco scorretto…penso che abbiano una pessima immagine in questo torneo”. Rami ha poi concluso: “Penso che vinceremo, ma non lo voglio dire. Abbiamo molti problemi e infortuni ma una possibile vittoria significherebbe molto per noi. I nostri giocatori daranno il massimo”.