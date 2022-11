Rabiot: “Non so se resterò alla Juventus, adesso penso al Mondiale”

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha avuto modo di parlare a Repubblica del suo futuro e del rinnovo di contratto con il club piemontese. “Non lo so ancora se resterò in bianconero, e non è il momento di parlarne”, ha detto il centrocampista concentrato sul Mondiale. “Aver iniziato con un gol e un assist è come un sogno. Sono contento per me e anche per aver aiutato Olivier a eguagliare il record di goal di Thierry Henry”.