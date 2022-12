Portogallo-Marocco, Cristiano Ronaldo ancora in panchina: gioca Ramos

Un’altra panchina per Cristiano Ronaldo. Dopo essere rimasto fuori dall’11 titolare contro la Svizzera, CR7 è escluso anche dalla formazione per la sfida dei quarti contro il Marocco. La scelta di Fernando Santos è destinata a far discutere. Al posto del fenomeno portoghese, gioca Goncalo Ramos, autore di una tripletta agli ottavi. Per la prima volta in carriera, la maglia da titolare di Cristiano Ronaldo in nazionale è stata messa in discussione. Si tratta del momento più difficile della carriera di CR7, svincolato, dopo essere stato ai margini dello United, e senza offerte di spessore dai big club europei.