Pagelle Galles-Inghilterra 0-3, voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle di Galles-Inghilterra 0-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Ultima giornata del girone B e in campo nel derby britannico ci vanno gallesi e inglesi, in palio un posto agli ottavi di finale. Tutto facile per gli inglesi, che si scatenano nel secondo tempo con la doppietta di Rashford e il gol di Foden: primo posto e gallesi invece ultimi ed eliminati. Di seguito le pagelle di Galles-Inghilterra.

GALLES (4-2-3-1): Ward 5; N. Williams 6 (36′ pt Roberts 5.5), Mepham 5, Rodon 5, B. Davies 5 (14′ st Morrell 5.5); Allen 5.5 (36′ st Colwill sv), Ampadu 5.5; Bale 5 (1′ st Johnson 5), Ramsey 5, James 5 (32′ st Wilson sv); Moore 6. In panchina: Gunter, Lockyer, J. Williams, Harris, A. Davies, Thomas, Levitt, Cabango, Smith. Allenatore: Page 5.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford 6; Walker 6.5 (11′ st Alexander-Arnold 6), Stones 6, Maguire 6.5, Shaw 6.5 (20′ st Trippier 6); Henderson 6.5, Rice 6.5 (11′ st Phillips 6), Bellingham 6.5; Foden 7.5, Kane 6.5 (11′ st Wilson 6), Rashford 7.5 (30′ st Grealish sv). In panchina: Pope, Ramsdale, Sterling, Dier, Coady, Saka, Mount, Maddison, Gallagher. Allenatore: Southgate 7.

ARBITRO: Vincic (Slovenia) 6.

RETI: 5′ st Rashford, 6′ st Foden, 23′ st Rashford.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: James, Ramsey. Angoli: 6-1 per l’Inghilterra. Recupero: 5′; 4′.