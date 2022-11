Pagelle Francia-Danimarca 2-1: voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle di Francia-Danimarca 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. I galletti e gli scandinavi in campo per giocarsi probabilmente la leadership di questo raggruppamento. I transalpini conquistano la qualificazione matematica per gli ottavi di finale grazie alla doppietta di Mbappé che risponde al momentaneo pareggio di Christensen. Di seguito le pagelle di Francia-Danimarca.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris 6.5; Koundé 5.5, Varane 6.5 (29′ st Konaté 6), Upamecano 6, Theo Hernandez 6.5; Tchouameni 6.5, Rabiot 6; Dembelé 6 (29′ st Coman 6), Griezmann 6.5 (48′ st Fofana sv), Mbappé 6.5; Giroud 4.5 (17′ st Thuram 6). In panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Pavard, Saliba, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Kolo Muani. Allenatore: Deschamps 6.5.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel 6; A. Christensen 6.5, Nelsson 6, Andersen 6.5; Kristensen 6 (47′ st Bah sv), Hojbjerg 6, Eriksen 6, Maehle 5.5; Lindstrom 5.5 (39′ st Norgaard sv), Damsgaard 6 (28′ st Dolberg 6); Cornelius 5.5 (1′ st Braithwaite 5.5). In panchina: Kjaer, Jensen, Skov Olsen, O. Christensen, Stryger Larsen, Wass, Wind, Poulsen, Ronnow, Skov. Allenatore: Hjiulmand 5.5.

ARBITRO: Marciniak (Polonia) 6.5.

RETI: 15′ st Mbappé, 23′ st A. Christensen, 40′ st Mbappé.

NOTE: Spettatori 40.000 circa. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: A. Christensen, Cornelius, Koundé. Angoli: 6-4 per la Francia. Recupero: 3′; 6′.