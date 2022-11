Pagelle Argentina-Messico 2-0, voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle di Argentina-Messico 2-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel girone C a Losail Albiceleste contro la Tricolor per rialzare la testa dopo l’esordio shock. Nel primo tempo tanta fatica, nella ripresa arriva il gol di Messi che non perdona e riscatta le sorti del suo paese, nel finale il raddoppio di Enzo Fernandez. Di seguito ecco le pagelle di Argentina-Messico.

ARGENTINA (4-4-2): Martinez 6; Montiel 6 (18’st Molina 6), Otamendi 6.5, Lisandro Martinez 6.5, Acuna 6; Di Maria 6 (24’st Romero 6), De Paul 5.5, Rodriguez 5.5 (12’st Fernandez 6), Mac Allister 6 (24’st Palacios 6); Messi 7, Lautaro Martinez 5 (18’st Alvarez 6). In panchina: Armani, Rulli, Foyth, Tagliafico, Paredes, Pezzella, Correa, Almada, Gomez, Dybala. Allenatore: Scaloni 6.5.

MESSICO (5-3-2): Ochoa 6; Alvarez 6 (21’st Jimenez 6), Araujo 5.5, Montes 5.5, Moreno 5.5, Gallardo 6; Herrera 6, Guardado 5.5 (42’pt Gutierrez 6), Chavez 6; Lozano 6 (28’st Alvarado 6), Vega 5.5 (21’st Antuna 6). In panchina: Talavera, Cota, Alvarez, Vasquez, Arteaga, Romo, Rodriguez, Funes Mori, Pineda, Sanchez, Martin. Allenatore: Martino 5.5.

ARBITRO: Daniele Orsato (Italia) 6.

RETI: 20’st Messi, 42’st Fernandez.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 88.966. Ammoniti: Araujo, Montiel, Gutierrez, Herrera. Angoli: 4-2 per l’Argentina. Recupero: 5′, 6′