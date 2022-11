Mondiali Qatar 2022, tutti i diffidati a rischio squalifica: l’elenco completo squadra per squadra

Ecco l’elenco completo di tutti i calciatori diffidati dei Mondiali di Qatar 2022. Il regolamento prevede che, dopo una sola ammonizione, ogni giocatore entri in diffida in modo tale da far scattare la squalifica al secondo cartellino giallo ricevuto. La situazione relativa alle ammonizioni accumulate nel corso del torneo verrà poi resettata a partire dai quarti di finale. La rassegna iridata è una competizione molto breve, nella quale una Nazionale può giocare al massimo sette gare e, per questo motivo, è molto importante fare attenzione a non eccedere troppo negli interventi che potrebbero costare caro a giocatori ed allenatori. Sportface.it vi propone di seguito l’elenco completo di tutti i diffidati di questi Mondiali, squadra per squadra:

I DIFFIDATI DOPO LA PRIMA GIORNATA

Arabia Saudita: Al Owais, Abdulhamid, Albulayhi, Al Malki, Al Dawsari S.Al Abed.

Argentina: –

Australia: Mooy, Irvine, Duke.

Belgio: Carrasco, Meunier, Mvom Onana.

Brasile:

Camerun: Fai,

Canada: Johnston, Davies

Corea del Sud:

Costa Rica: Calvo, Campbell.

Croazia: –

Danimarca: Kristensen, Jensen.

Ecuador: Mendez, Caicedo.

Francia: –

Galles: Bale, Mepham.

Ghana:

Giappone: –

Germania: –

Inghilterra: –

Iran: Jahanbaks, Morteza.

Marocco: Amrabat.

Messico: Sanchez, Moreno.

Olanda: De Ligt.

Polonia: Frankowski

Portogallo:

Qatar: Al Sheeb, Boudiaf, Almoez, Afif.

Senegal: Mendy N., Idrissa Gueye.

Serbia:

Spagna: –

Stati Uniti: Dest, Ream, McKennie, Acosta.

Svizzera: Akanji, Elvedi.

Tunisia: Khenissi.

Uruguay: