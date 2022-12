La Spagna è la grande delusione degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Gli uomini di Luis Enrique sono stati eliminati infatti dal Marocco, che passa ai rigori e scrive la storia diventando la prima squadra africana e araba ad approdare ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Subito dopo il verdetto si sono scatenate le reazioni social e le critiche della stampa spagnola, con tutti i principali quotidiani che parlano apertamente di “fallimento”. Molto duro il titolo di “Marca”, che scrive “Un fiasco, il Marocco ci manda a casa”.

Il “Mundo Deportivo” prova a vedere anche un lato positivo, sottolineando prima la superiorità della Spagna nell’arco dei 90 minuti per poi però attaccare: “Non siamo stati in grado di segnare nemmeno uno dei tre rigori calciati”. Il tema dei tiri dagli 11 metri rischia di diventare una maledizione per gli spagnoli, fuori ai penalty sia contro la Russia al Mondiale 2018 che contro l’Italia a Euro 2020. Lapidario il commento di “AS”: “La Spagna muore come in Russia”.

Le reazioni social

La Spagna risponde fieramente a tutti quelli che l'avevano accusata di biscotto nella sconfitta con il Giappone facendosi meritatamente eliminare dal Marocco#MaroccoSpagna — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) December 6, 2022