Mondiali Qatar 2022, l’Inghilterra vince e convince: tris al Senegal, raggiunti i quarti di finale

La quarta squadra a staccare il pass per i quarti è l’Inghilterra, che nella cornice dell’Al Bayt Stadium travolge il Senegal per 3-0. Nel match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, la squadra di Southgate conquista la vittoria grazie alle reti di Henderson, Kane e Saka e raggiunge la Francia. Termina invece l’esperienza qatariota per il Senegal, in partita per oltre mezz’ora ma assente ingiustificato dopo lo 0-1.

LA PARTITA – Avvio di match soporifero, con le due squadre che si studiano a lungo e faticano a rendersi pericolose in fase offensiva. Le occasioni migliori capitano al Senegal, con Sarr che al 24′ si avventa su una palla vagante in area ma spara alto e con Dia che alla mezz’ora impegna Pickford ad una parata non banale. A passare in vantaggio, però, è l’Inghilterra, che sblocca la gara al 38′. Palla per Bellingham, che scatta in profondità e apre la difesa avversaria. Ad inserirsi in area con i tempi giusti è Henderson, servito dal talento del Borussia Dortmund e bravo a siglare l’1-0. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il raddoppio, firmato Harry Kane. In pieno recupero, la squadra di Southgate parte in contropiede e segna la seconda rete, con Kane che viene pescato da Foden e non sbaglia davanti al portiere. Primo gol qatariota per lui.

Nella ripresa il Senegal prova a reagire, anche con delle forze fresche dalla panchina. A trovare la via del gol, tuttavia, è ancora una volta l’Inghilterra, che cala il tris con Saka. Altro assist di Foden e delizioso tocco sotto di Saka, che batte Mendy da distanza ravvicinata. Passaggio del turno ormai ipotecato per i Tre Leoni, che amministrano il vantaggio nella seconda metà di tempo senza correre grossi rischi. Dopo quattro minuti di recupero, l’Inghilterra può finalmente festeggiare il meritato accesso ai quarti di finale.