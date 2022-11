Mondiali Qatar 2022, in campo gli ‘italiani’: Dumfries titolare, McKennie generoso ma poco efficace

Non fantastiche le prestazioni degli ‘italiani’ in questo inizio di Mondiale. Ethan Ampadu, giocatore dello Spezia ma in prestito al Chelsea è uscito dal campo al 32esimo della ripresa nella sfida contro l’Iran, per una prestazione non all’altezza delle aspettative. In Qatar-Senegal grande protagonista invece l’attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, autore anche della rete del vantaggio. Quattro gli ‘italiani’ in campo in Olanda-Ecuador: Denzel Dumfries, molto attivo in fase di spinta, e l’atalantino Teun Koopmeiners, che prova a fare il ‘regista’, mentre Marten De Roon e Stefan De Vrij sono rimasti in panchina. In Inghilterra-Usa il milanista Dest si mostra efficace sulla corsia nonostante il Ct al 23′ del secondo tempo preferisce sostituirlo. Nel centrocampo americano mostra grande generosità McKennie, che però non si rende efficace totalmente.