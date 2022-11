Mondiali Qatar 2022: il Brasile vince di misura e si qualifica agli ottavi

Il Brasile vince di misura contro la Svizzera e conquista la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar con una giornata di anticipo.

Primo tempo targato Seleção, ma senza nessuna rete insaccata. La formazione di Tite ha provato, senza successo, a passare in vantaggio in diverse occasioni. Quella più eclatante porta il nome di Vinicius: l’attaccante numero 20 al 27esimo tenta la conclusione di prima verso la porta, è Sommer ad avere grandi riflessi e deviare il pallone in angolo. Due minuti dopo arriva anche la chance per Raphinha che accentrandosi cerca il tiro dalla distanza, pallone troppo centrale, bloccato ancora dal portiere svizzero. Nella ripresa, un prolungato possesso palla della formazione brasiliana, sfocia in una magnifica rete messa a segno da Casemiro all’83esimo. Il centrocampista del Manchester United, da dentro l’area, ha insaccato in rete un pallone imprendibile per Sommer, regalando così vittoria e qualificazione con una giornata di anticipo alla propria formazione.