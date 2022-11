Mondiali Qatar 2022: esordio a reti bianche tra Uruguay e Corea del Sud

Reti bianche tra Uruguay e Corea del Sud nel match di esordio ai Mondiali in Qatar 2022. Primo tempo combattuto tra le due formazioni, Corea che ha costruito tanto e sbagliato altrettanto. Uruguay con più possesso, ma poco precisa sotto porta. Una grande chance per parte, al 34esimo sono i coreani con Hwang a sfiorare il vantaggio: il centrocampista numero 6 sbaglia praticamente un rigore in movimento, pallone che va alto sopra la traversa a due passi dalla porta. Al 43esimo è poi Godin a pareggiare i conti di opportunità sprecate: gran colpo di testa infrantosi sul palo alla destra di Kim.

Nella ripresa sono gli uruguaiani a gestire maggiormente il gioco, non riuscendo però anche questa volta a sfruttare le diverse occasioni per andare in vantaggio. Nunez sbaglia più volte, Cavani sfiora il gol all’81esimo ma senza successo. E’ poi Valverde a colpire l’incrocio dei pali al 90esimo con un gran tiro dalla distanza. Corea del Sud brava a chiudersi e difendere, Son sfiora sul finale il palo: match combattuto terminato a reti inviolate all’Education City Stadium.