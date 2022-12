Mondiali Qatar 2022: Argentina ai quarti, battuta 2-1 l’Australia

Terza vittoria consecutiva ai Mondiali di Qatar 2022 per l’Argentina, che dopo la sconfitta all’esordio batte anche l’Australia e vola ai quarti di finale. Termina 2-1 il match dell’Ahmad bin Ali Stadium, deciso dalle reti di Messi e Julian Alvarez. Gli aussie tentano di riaprire la gara nel finale con Goodwin, ma a proseguire il suo cammino nel torneo è la squadra di Scaloni. La Selecciòn sfiderà ora l’Olanda nel remake della finale della Coppa del Mondo 1978.

HIGHLIGHTS E GOL

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO COSA CONTA A PARI PUNTI?

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI

LA PARTITA – Primo tempo caratterizzato dalla noia e dall’equilibrio, con zero tiri in porta nella prima mezz’ora di gioco. Alla prima vera occasione della gara, però, ecco che arriva il gol dell’1-0. L’autore non poteva che essere Leo Messi, che incanta con il suo mancino e batte Ryan. Nella ripresa l’Argentina cresce e al 57′ trova il raddoppio. Il gol porta la firma di Julian Alvarez, ma con la complicità del portiere Ryan, che sbaglia lo stop e regala palla al talento del Manchester City, per il quale è un gioco da ragazzi mettere la palla nella porta sguarnita.

Gara finita? Neanche per sogno. L’Australia ci crede e, complici forze fresche dalla panchina, al 77′ la riapre. Conclusione dal limite di Goodwin che, complice la deviazione di Enzo Fernandez, finisce in porta lasciando immobile Martinez. Pochi minuti dopo è Behich a sfiorare il 2-2, ma dopo un clamoroso slalom partendo da centrocampo viene murato proprio all’ultimo. Nei minuti finali, l’Argentina sfiora il tris a più riprese, soprattutto con il neo entrato Lautaro Martinez, ma rischia anche di subirlo il gol. Un super Emi Martinez nega però la gioia del gol a Kuol nel finale e consegna ai suoi il passaggio del turno.