Highlights e gol Argentina-Australia 2-1: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 10

Il video dei gol e degli highlights di Argentina-Australia, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. A Doha prima mezzora tutt’altro che spettacolare: tanta tattica e pochissime occasioni da gol. A sbloccare il match ci pensa una super giocata di Lionel Messi che si accentra con il sinistro, trova la sua mattonella preferita e alla millesima partita della sua carriera trova la rete dell’1-0, primo gol in una fase ad eliminazione diretta in un Mondiale. Nella ripresa Julian Alvarez ruba la palla al portiere e timbra il gol del 2-0. L’Australia però non demorde e riapre il match con un tiro deviato di Goodwin. Nel finale grandi emozioni ma alla fine l’Argentina tiene il vantaggio e stacca il pass per i quarti di finale dove troverà l’Olanda.

