Mondiali Qatar 2022, Adani sulla sua telecronaca: “Ha parlato Messi, io ho solo trasferito”

Daniele Adani, impegnato per i Mondiali di Qatar 2022 come commentatore tecnico per la Rai, ha parlato all’Adnkronos della sua tanto discussa telecronaca durante Argentina-Messico. L’ex calciatore non è entrato nel dettaglio ed ha sorvolato sui commenti dei telespettatori: “Commenti sulla mia telecronaca? Non rilascio interviste, grazie. Ha parlato Messi, io ho solo trasferito“. Così Adani, criticato da molti per una telecronaca sopra le righe ma apprezzato da altri per “un’esultanza” passionale.