Messi: “Battuto record Maradona? Sarebbe super felice per me”

Lionel Messi ha fatto registrare la sua ventiduesima presenza ai Mondiali con la maglia dell’Argentina nella gara contro la Polonia in Qatar. L’asso del Paris Saint-Germain ha battuto il record del suo idolo sin dalla nascita, il defunto Diego Armando Maradona. Questo il commento della ‘Pulce’: “L’ho saputo solo di recente. È un piacere poter continuare a raggiungere questo tipo di record. Penso che Diego sarebbe super felice per me perché mi ha sempre mostrato molto affetto. Era sempre felice quando le cose andavano bene per me”.