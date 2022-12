Marocco, Salvini sul video dei festeggiamenti: “Responsabili vengano identificati e ripaghino i danni”

Attraverso il suo profilo Facebook, il ministro Matteo Salvini ha pubblicato un video in cui i tifosi del Marocco festeggiano la vittoria ai danni della Spagna ai Mondiali di Qatar 2022. Un successo storico per i ‘Leoni d’Atlante’, giunti per la prima volta nella loro storia ai quarti di finale di una Coppa del Mondo. Il vicepremier ha però condannato l’eccessiva esultanza dei tifosi – nel filmato, si vedono delle persone lanciare oggetti e fumogeni – scrivendo: “Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano… Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni“.