Inghilterra-USA in tv: data, canale, orario e streaming Mondiali Qatar 2022

Secondo appuntamento mondiale per l’Inghilterra di Southgate. I Tre Leoni, capolisti del gruppo B, affrontano gli Stati Uniti all’Al Bayt Stadium dopo il netto 6-2 contro l’Iran nel match d’esordio per allungare ancora in classifica e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi. Ma occhio agli Stati Uniti, reduci dall’1-1 con il Galles. Appuntamento questa sera, venerdì 25 novembre, alle ore 20. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play.

